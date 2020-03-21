Kehanetler kitabından ''koronavirüs salgını'' çıktı!
Sylvia Browne'nin 2005 yılında piyasaya sürülen ''Kehanetler'' adlı kitabının 210. sayfasında yer alan satırlar akıllara koronavirüs salgınını getirdi.
Sylvia Browne'nin yıllar önce kaleme aldığı Kehanetler kitabında corona virüsü (Covid-19) mü anlatılıyor? Sosyal medyada dolaşan 2005 basımı Kehanetler kitabının 210. sayfasında yazanlar şoke etti. Kitapta 2020'li yıllarda bir virüs salgınından bahsediliyor. Bunun üzerine kitabın konusu internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki, Sylvia Browne'nin Kehanetler kitabında corona virüsü mü anlatılıyor? Kehanetler Kitabı konusu nedir? İşte cevaplar...
KEHANETLER KİTABI YAZARI KİMDİR?
ABD'li medyum Sylvia Browne ve Lindsay Harrison tarafından yazılan kitap 15 yıl önce piyasaya sürülmüştü.
SYLVIA BROWNE'NİN KEHANETLER KİTABINDA CORONA VİRÜSÜ MÜ ANLATILIYOR?
Sosyal medyada yayılan bir video, ABD'li medyum Sylvia Brown ile Lindsay Harrison'ın 15 yıl önce kaleme aldığı Kehanetler kitabında corona virüsü benzeri bir salgından bahsettiğini ortaya koydu.
Kitabın 210. sayfasında şu ifadeler geçiyor: "2020'lerde, akciğerleri ve bronşları ciddi oranda etkileyen, tedaviye ise zalimce direnen zatürre benzeri bir hastalığın patlaması nedeniyle ortalıkta ameliyat maskeleri ve plastik eldivenlerle dolaşan çok daha fazla insan göreceğiz. Hastalık hakkında kafa karıştırıcı olan şey ise; bir kış boyunca müthiş bir paniğe yol açtıktan sonra, on yıl içerisinde hem sebeplerini hem de tedavisini gizemli bırakarak tamamen ortadan kaybolması olacak."