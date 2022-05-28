Tabiat ana kazandı, yanan ormanlar küllerinden doğdu!
Adana’nın Kozan ilçesinde iki yıl önce çıkan orman yangınıyla 2 bin 800 hektar alanın küle döndüğü Kuyubeli bölgesinde 2 yaşına gelen fidanlar ve serpilen tohumlar adeta küle dönen bölgeyi yeniden yeşile bürüdü.
23 Ağustos 2020'de çıkan orman yangınıyla ve 7 köy tahliye edilmiş, 12 ev yanmış, doğa ile birlikte hayvanlar da yok olmuştu.
Söz konusu Kuyubeli bölgesinde yeşeren 2 bin 800 hektar ormanlık arazi umutları da yeşertti.
Orman Genel Müdürlüğü tarafından geçen yıl Milli Ağaçlandırma Gününde binlerce fidanın ve kızılçam tohumunun serpildiği Kuyubeli, Minnetli, Karahamzalı, Eskimantaş, Çürüklü, Acarmantaş, Boztahta mahallelerinde yapılan yeniden orman yeşermesi çalışmalarının ardından yanan orman 2 yıl sonra yeniden hayata döndü.
Havadan görüntülenen yanan alanların yeniden yeşerdiği sahalar geleceğe umut oldu. Yanan sahada yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Orman Mühendisleri Odası Akdeniz Şube Başkanı Şensu Küçükateş, "2020 yılında 7 köyümüze etki eden ve Kuyubeli'nden başlayarak çıkan orman yangınında 2 bin 800 hektar alan bu da yaklaşık 4 bin futbol sahası büyüklüğündeki sahamız yandı. Bunlardan yaklaşık 800 hektar civarındaki kısmı teras dediğimiz sistemler yapılarak fidan dikimi gerçekleştirildi. 2 bin hektarlık kısmı da doğal yolla tohum atarak kızılçamın doğasına fizyolojisinde olarak doğada tohum saçarak yeşertildi. Orman Genel Müdürlüğü Teşkilatı tarafından yeniden gençleştirme çalışmaları tamamlanarak, tamamından genç ormanı oluşturmuş durumdayız. Meyve fidanları özellikle tarla ile orman arasındaki blok içerisinde vatandaşların kendi tarlalarına dikmelerine müsaade ettik. Bunun yanında Orman Genel Müdürlüğü zaten gelir getirici tür dediğimiz badem, ceviz, harnup bu tür orman ağacı sayılan meyvelerin dikimine müsaade ediyor” dedi.