Tabiat ana kazandı, yanan ormanlar küllerinden doğdu!

Havadan görüntülenen yanan alanların yeniden yeşerdiği sahalar geleceğe umut oldu. Yanan sahada yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Orman Mühendisleri Odası Akdeniz Şube Başkanı Şensu Küçükateş, "2020 yılında 7 köyümüze etki eden ve Kuyubeli'nden başlayarak çıkan orman yangınında 2 bin 800 hektar alan bu da yaklaşık 4 bin futbol sahası büyüklüğündeki sahamız yandı. Bunlardan yaklaşık 800 hektar civarındaki kısmı teras dediğimiz sistemler yapılarak fidan dikimi gerçekleştirildi. 2 bin hektarlık kısmı da doğal yolla tohum atarak kızılçamın doğasına fizyolojisinde olarak doğada tohum saçarak yeşertildi. Orman Genel Müdürlüğü Teşkilatı tarafından yeniden gençleştirme çalışmaları tamamlanarak, tamamından genç ormanı oluşturmuş durumdayız. Meyve fidanları özellikle tarla ile orman arasındaki blok içerisinde vatandaşların kendi tarlalarına dikmelerine müsaade ettik. Bunun yanında Orman Genel Müdürlüğü zaten gelir getirici tür dediğimiz badem, ceviz, harnup bu tür orman ağacı sayılan meyvelerin dikimine müsaade ediyor” dedi.