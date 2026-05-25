Tabiat parkında göletten vahşet çıktı! Sır dolu ölüm

Sakarya’nın Arifiye ilçesine bağlı Karaabdiler Mahallesi’nde bulunan bir tabiat parkında sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlar, gölet yüzeyinde hareketsiz duran bir insan bedeni fark etti. Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla sudan çıkarılan 25 yaşındaki kadının, boğulma sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.