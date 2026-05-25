Tabiat parkında göletten vahşet çıktı! Sır dolu ölüm
Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki bir tabiat parkında yer alan gölette 25 yaşındaki R.G. isimli kadının cansız bedeni bulundu. Boğularak hayatını kaybettiği belirlenen genç kadının, Mersin'de kayıp olarak arandığı ortaya çıktı.
Sakarya’nın Arifiye ilçesine bağlı Karaabdiler Mahallesi’nde bulunan bir tabiat parkında sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlar, gölet yüzeyinde hareketsiz duran bir insan bedeni fark etti. Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla sudan çıkarılan 25 yaşındaki kadının, boğulma sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerini güvenlik çemberine alan polis ekipleri, gölet çevresinde geniş çaplı bir delil araması gerçekleştirdi. Suyun kenarında bulunan ve hayatını kaybeden kadına ait olduğu tespit edilen bir çantanın içinden 25 yaşındaki R.G.'ye ait kimlik çıktı.
Genç kadının annesi Ş.G.'nin 24 Mayıs'ta Mersin'in Tarsus ilçesindeki Yeniköy Polis Merkezi Amirliğine kızı izin kayıp müracaatında bulunduğu tespit edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.