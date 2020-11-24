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  3. 24 Kasım 2020 17:33

Tabutla gömüyorlar! Ankara'dan ürperten görüntüler

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ankara'daki Ortaköy Mezarlığı, hüzünlü hikayelere tanıklık ediyor.

Tabutla gömüyorlar! Ankara'dan ürperten görüntüler

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle, her gün yüzlerce insan sevdiklerine veda etmek zorunda kalıyor.

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Tabutla gömüyorlar! Ankara'dan ürperten görüntüler

Salgının en çok etkilediği şehirlerden Ankara'da da vefat sayılarındaki artış sürüyor. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan ve hayatını kaybeden vatandaşların büyük bir çoğunluğu, Mamak ilçesindeki Ortaköy Mezarlığı'na defnediliyor.

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Tabutla gömüyorlar! Ankara'dan ürperten görüntüler

Mezarlık içinde oluşturulan, sadece Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin bulunduğu bölümde, bir yandan vefat edenlerin mezar taşları hazırlanırken diğer yandan olası ölümler için yeni mezarlar açılıyor.

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Tabutla gömüyorlar! Ankara'dan ürperten görüntüler

Hüznün hakim olduğu mezarlığa gelen vatandaşlar, cenazesi olağanüstü şartlarda defnedilen yakınlarının mezarı başında dualar okuyor, mezarına karanfiller bırakıyor.

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