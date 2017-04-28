Ardahan'da bulunan Rus generalin torunu ortaya çıktı

"Haberleri duyar duymaz çok heyecanlandım. Ben dedem ile ilgili çok araştırma yaptım. En son Ermenistan'ın Gümrü kentinde toplu mezarda toprağa verildiğini biliyordum. Fakat mezar listesinde dedemin ismi yoktu. Dolayısıyla bugüne kadar çok aradım. Nihayet haberi ve fotoğrafı görür görmez çok heyecanlandım. Çok şeyler örtüşüyor. Örneğin vefat ettiği tarih ve yer. Fotoğraftaki general rütbesi de. Tümgeneral rütbesinde 3 yıldız var.”

