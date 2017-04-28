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  3. 28 Nisan 2017 08:20

Ardahan'da bulunan Rus generalin torunu ortaya çıktı

Ardahan’da temel kazısında bulunan Rus generalin torunu olduğunu iddia eden Boris Akimov "DNA analizi vermeye hazırım" dedi.

Ardahan'da bulunan Rus generalin torunu ortaya çıktı

Ardahan’da apartman inşaatı için temel kazısı yapılırken ortaya çıkan Rus Tümgeneral Vasiliy Geyman’ın torunu bulundu.

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Ardahan'da bulunan Rus generalin torunu ortaya çıktı

Sputnik’ten Fuad Safarov’a konuşan Boris Akimov, duygularını şöyle paylaştı:


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Ardahan'da bulunan Rus generalin torunu ortaya çıktı

"Haberleri duyar duymaz çok heyecanlandım. Ben dedem ile ilgili çok araştırma yaptım. En son Ermenistan'ın Gümrü kentinde toplu mezarda toprağa verildiğini biliyordum. Fakat mezar listesinde dedemin ismi yoktu. Dolayısıyla bugüne kadar çok aradım. Nihayet haberi ve fotoğrafı görür görmez çok heyecanlandım. Çok şeyler örtüşüyor. Örneğin vefat ettiği tarih ve yer. Fotoğraftaki general rütbesi de. Tümgeneral rütbesinde 3 yıldız var.”

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Ardahan'da bulunan Rus generalin torunu ortaya çıktı

Akimov sözlerine şöyle devam etti:

"Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'ni aradım. Konuyla ilgili resmi bir bilginin olmadığını söylediler. Telefonumu aldılar. DNA analizi vermeye hazırım.

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