Taciz iddiasına öldüresiye meydan dayağı!
Sokak ortasında bir kadını fotoğraflarını çekerek taciz ettiği tespit edilen bir zanlı meydan dayağı yedi. Tekme tokat dövülen zanlı ardından polise teslim edildi.
Van'ın şehir merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde bir şahsın, bir kadının fotoğrafını çekerek taciz ettiğini iddia eden kalabalık, şahsın etrafını sardı.
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Şahıs onlarca kişi tarafından tekme ve tokatlarla darp edildi. Darp edilen şahıs yine başka bir grup tarafından kurtarılarak alışveriş merkezine götürüldü. Şahıs daha sonra polis ekiplerine teslim edildi.
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Vatandaşların şahsı darp ettiği olay cep telefonu kameralarına yansırken, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından da paylaşıldı.
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Görüntülerde çok sayıda vatandaşın bir şahsı tekme tokatlarla darp ettiğini görüldü.
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