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Taciz iddiasıyla yakıp yıktılar; hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Kayseri'de Suriyeli uyruklu bir kişinin, 7 yaşındaki kızı taciz ettiği iddiası üzerine sokaklar karıştı. Öfkeli halk, yabancı uyruklulara ait çok sayıda araç ve iş yerine zarar verdi.

Kaynak: DHA
Taciz iddiasıyla yakıp yıktılar; hasar gün ağarınca ortaya çıktı - Resim: 1

Kayseri’de Suriye uyruklu bir kişinin, aynı uyruklu kız çocuğunu taciz ettiği iddiası üzerine, yabancı uyruklulara ait iş yeri ve araçlara verilen zarar, gün ağarınca ortaya çıktı. 

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Taciz iddiasıyla yakıp yıktılar; hasar gün ağarınca ortaya çıktı - Resim: 2

Melikgazi ilçesindeki Danışmentgazi, Osmanlı, Selçuklu, Hürriyet ve Aydınlıkevler mahallelerinde iş yeri ve araçların hasar aldığı görüldü. 

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Taciz iddiasıyla yakıp yıktılar; hasar gün ağarınca ortaya çıktı - Resim: 3

Ters çevrilen bir otomobil yolun ortasında yer aldı. 

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Taciz iddiasıyla yakıp yıktılar; hasar gün ağarınca ortaya çıktı - Resim: 4

Hareketli geçen gecenin ardından bölgede, sessizlik olduğu gözlendi. 

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