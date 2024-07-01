Taciz iddiasıyla yakıp yıktılar; hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Kayseri'de Suriyeli uyruklu bir kişinin, 7 yaşındaki kızı taciz ettiği iddiası üzerine sokaklar karıştı. Öfkeli halk, yabancı uyruklulara ait çok sayıda araç ve iş yerine zarar verdi.
Kaynak: DHA
Kayseri’de Suriye uyruklu bir kişinin, aynı uyruklu kız çocuğunu taciz ettiği iddiası üzerine, yabancı uyruklulara ait iş yeri ve araçlara verilen zarar, gün ağarınca ortaya çıktı.
1 / 21
Melikgazi ilçesindeki Danışmentgazi, Osmanlı, Selçuklu, Hürriyet ve Aydınlıkevler mahallelerinde iş yeri ve araçların hasar aldığı görüldü.
2 / 21
Ters çevrilen bir otomobil yolun ortasında yer aldı.
3 / 21
Hareketli geçen gecenin ardından bölgede, sessizlik olduğu gözlendi.
4 / 21