Tacizci sert kayaya çarptı! Tacize uğrayan kadın silahını çekip vurdu

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. N.G., gelini L.K. ile sokakta yürürken iddiaya göre yanlarına gelen R.D. tarafından sözlü tacize uğradı. Bunun üzerine evine giden N.G., yanına aldığı tabanca ile dolaşırken, taciz şüphelisiyle karşılaştı. Çantasından silahı çıkaran N.G.'nin açtığı ateş sonucu R.D., omzuna ve bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Vurulan taciz şüphelisi olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, o anlar ise cep telefonu kamerasınca kaydedildi.