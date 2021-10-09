Tacizcinin evine polis baskını! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi
Brezilya'da çocuk tacizcisinin evine baskın yapan polis şoke eden bir manzarayla karşılaştı. Şüphelinin evinde değeri 3,5 milyon doları aşan Nazi döneminden kalma eşya bulundu.
Nazi amblemleri, üniformaları, bayrakları ve Adolf Hitler'in resimleri... Yetmezmiş gibi birçok silah, tüfek ve mühimmat. Üstelik hepsi de Nazi döneminden kalma!
Bu inanılmaz 'Nazi koleksiyonu' Brezilya polisinin Rio de Janeiro'da yaptığı bir baskında karşılaştıkları manzaradan. Dünyayı şoka uğratan bu 3,5 milyon Dolar değerinde olduğu düşünülen koleksiyonu evinde saklayan kişi ise bir çocuk tacizcisi.
58 yaşındaki Aylson Proenca Doyle Linhares, hafta başında komşularının yaptığı ihbar sonucu tutuklandı. Komşuları Linhares'i 12 yaşındaki oğullarını taciz etmekle suçluyordu.
Polis tarafından evine baskın yapılan adamın sahip olduğu eşyaları görünce herkes büyük bir şok yaşadı. Maddi değeri çok yüksek olan bu eşyaların neredeyse tamamı Nazi döneminden kalma orijinal üniformalar, silahlar ve hatıra parçalardı.
Reuters'ta yer alan habere göre koleksiyon bine yakın parçadan oluşuyor.