Tacizcinin evine polis baskını! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi

Bu inanılmaz 'Nazi koleksiyonu' Brezilya polisinin Rio de Janeiro'da yaptığı bir baskında karşılaştıkları manzaradan. Dünyayı şoka uğratan bu 3,5 milyon Dolar değerinde olduğu düşünülen koleksiyonu evinde saklayan kişi ise bir çocuk tacizcisi.