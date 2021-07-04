Tacizle suçladıkları kişiyi otobüste dövdüler
Kocaeli İzmit'te, bir kişiyi tacizle suçlayan genç kızlar ve arkadaşları, halk otobüsüne binen şüpheliyi darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün gece saatlerinde, İzmit Kemalpaşa Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi.
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İddiaya göre, Pişmaniye Meydanı'nda yürüyen genç kızları alkollü bir kişi taciz etti. Genç kızlar arkadaşlarına haber verdi.
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Durakta bekleyen alkollü kişi, gelen halk otobüsüne bindi. Genç kızlar ve arkadaşları da otobüse bindi.
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Otobüste koltukta oturan kişiye genç kızlar ile arkadaşları yumruk ve tekme attı.
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