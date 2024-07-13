Tacizle suçlanan öğretmenin mesajları ortaya çıktı

Öğrencinin kalem kutusuna parayı fitre amaçlı koyduğunu belirten M.K., “Ramazan ayının son haftası kalem kutusuna fitre amaçlı bin TL para koydum. Kantin önünde gördüğüm diğer öğrencilere de gerektiğinde yardım yapan bir öğretmendim. Babasının durumunun iyi olduğunu biliyorum ancak babası Adana'da yaşıyordu, ailesiyle pek ilgilenmiyordu. Bunu bana mağdur söylediği için yardım etmek istedim. Hediye olayında mağdur yanıma gelerek, ‘Bunu bana arkadaşım hediye aldı. Ben bunu bu şekilde eve götüremem. Sizin aldığınızı söyleyebilir miyim?’ dedi. Ben mağdura hediye almadım” diye konuştu. M.K, okulda B.D.’ye elle temasta bulunduğu iddiası için ise “Ben asla okul koridorunda mağdura temas etmedim. Eve bırakma olayı, annesinin bilgisi üzerine oldu. Şikayetten önceki hafta, mağdur benden telefon satın almamı istedi. 2 arabam var. Bir tanesini satmamı istedi. Konuşmalarımız 2'nci dönemden sonra başladı. Mağdur beni sürekli telefonla çaldırıyordu. Bana gelen mesajları ben sinkaflı olduğundan dolayı sinir ve öfke üzerine yazdım. Tahrik olmuştum, bana iftira atılmaktadır. Ben iddianamede belirtilen suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyeme karar verilerek beraatimi isterim” dedi.