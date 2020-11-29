Tadı salatalık, görüntüsü karpuz...
Antalya'da bir tarım firmasının ürettiği, tadı hıyara, görünümü karpuza benzeyen 'mini meyve' büyük ilgi görüyor.
Serik ilçesinde 2000 dönümlük alanda üretilen minyatür patlıcan, kabak, salatalık, havuç, mısır, ıspanak, domates, pancar, biber, roka, turp, fasulye ve soğan gibi ürünlerin arasında mini karpuz görünümlü 'mini mevye' de bulunuyor.
3 yıldır firmanın 180 çeşitlik ürün portföyünün içinde bulunan 'mini meyve', özellikle yurt içinde lüks ve 5 yıldızlı otellerin alakart restoranlarında sofraları süslüyor.