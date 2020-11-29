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  3. 29 Kasım 2020 14:51

Tadı salatalık, görüntüsü karpuz...

Antalya'da bir tarım firmasının ürettiği, tadı hıyara, görünümü karpuza benzeyen 'mini meyve' büyük ilgi görüyor.

Tadı salatalık, görüntüsü karpuz...

Serik ilçesinde 2000 dönümlük alanda üretilen minyatür patlıcan, kabak, salatalık, havuç, mısır, ıspanak, domates, pancar, biber, roka, turp, fasulye ve soğan gibi ürünlerin arasında mini karpuz görünümlü 'mini mevye' de bulunuyor.

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Tadı salatalık, görüntüsü karpuz...

Erik boyutunda ve hıyar tadındaki 'mini mevye', görenleri şaşırtıyor.

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Tadı salatalık, görüntüsü karpuz...

3 yıldır firmanın 180 çeşitlik ürün portföyünün içinde bulunan 'mini meyve', özellikle yurt içinde lüks ve 5 yıldızlı otellerin alakart restoranlarında sofraları süslüyor.

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Tadı salatalık, görüntüsü karpuz...

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