Tadilat yapılan camide 80 yıllık hayvan cesedi bulundu

Kargı İlçesine bağlı tarihi Köprübaşı köyü Camisinde başlatılan tadilatta inşaat ustaları caminin tabanında bulunan ahşap döşemeleri söktü. Ahşap döşemelerin altında bir hayvan cesedi olduğunu gören inşaat ustaları cesedi yerinden çıkartarak hangi türe ait olduğunu araştırmaya başladılar. Yapılan araştırmalar sonucunda Ankara’da bir üniversitenin veterinerlik fakültesi yetkilileri bulunan hayvan cesedini incelemek üzere teslim aldı.