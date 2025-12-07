TAG Otoyolu'nu savaş alanına çeviren kaza: 3 tır yandı!

  1. Anasayfa
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 3 tırın çarpışması sonucu yangın çıktı. Kaza nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatıldı.

Kaynak: DHA/İHA
Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep batı gişeleri kesiminde meydana geldi. İddiaya göre, plakaları ve sürücülere öğrenemeyen mısır, un vs gübre yüklü 3 tırın karıştığı kaza sonrası yangın çıktı. 

112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekip sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan tırlara müdahale ederek alevileri söndürdü. 

Olayda ölü ya da yaralı olmazken tırlarda maddi hasar meydana geldi. 

Yangın ve kaza nedeniyle otoyolun Adana istikameti tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. 

