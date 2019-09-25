Tahminleri tutan deprem kahini yine uyardı
Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, İstanbul için yeni deprem uyarısında bulundu.
Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, tahminlerini yayınladığı internet sitesinde yeni bir uyarıda bulundu.
17 Eylül'den bu yana ABD'nin Hawaii Adası'nda sismik faaliyetlerin azalmaya başladığına dikkat çeken Hoogerbeets, bu hareketin 6 ve üzeri büyüklüğünde bir depremin habercisi olabileceğini söyledi.
Dünya'nın Mars ve Neptün ile hizalanma hattına yakın bir konumda olduğunu belirten Hoogerbeets, bu durumun 17 Eylül'deki Ay pozisyonu ile beraber kritik bir seviye anlamı taşıdığını ifade etti.