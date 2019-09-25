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  3. 25 Eylül 2019 11:08

Tahminleri tutan deprem kahini yine uyardı

Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, İstanbul için yeni deprem uyarısında bulundu.

Tahminleri tutan deprem kahini yine uyardı

Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, tahminlerini yayınladığı internet sitesinde yeni bir uyarıda bulundu.

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Tahminleri tutan deprem kahini yine uyardı

17 Eylül'den bu yana ABD'nin Hawaii Adası'nda sismik faaliyetlerin azalmaya başladığına dikkat çeken Hoogerbeets, bu hareketin 6 ve üzeri büyüklüğünde bir depremin habercisi olabileceğini söyledi.

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Tahminleri tutan deprem kahini yine uyardı

Dünya'nın Mars ve Neptün ile hizalanma hattına yakın bir konumda olduğunu belirten Hoogerbeets, bu durumun 17 Eylül'deki Ay pozisyonu ile beraber kritik bir seviye anlamı taşıdığını ifade etti.

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Tahminleri tutan deprem kahini yine uyardı

Ay'ın 17 Eylül'deki evresinin yanı sıra 21 Eylül'deki evresinin de dikkate alınması gerektiğini ifade eden Hoogerbeets, bu durumun 6 ila 7 büyüklüğünde bir deprem anlamı taşıdığını açıkladı.

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