Tahran'da mahşeri kalabalık! Laricani'yi on binlerce kişi uğurladı
İsrail'in Tahran'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında hayatını kaybeden İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani için binlerce kişinin katılımıyla tören düzenlendi.
İsrail'in Tahran'a yönelik gerçekleştirdiği hava operasyonlarında yaşamını yitiren İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani ve IRIS Dena fırkateynine düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren 104 asker son yolculuğuna uğurlandı.
Başkent Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda düzenlenen cenaze törenine, vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Meydanı dolduran binlerce kişi intikam sloganları attı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı açıklamada Laricani'nin İsrail ordusunun hava saldırılarında hedef alınarak öldürüldüğünü duyurmuş, İran devlet medyası da gece saatlerinde Laricani'nin oğlu Murteza, yardımcısı Alirıza Beyat, Konsey Sekreterliği çalışanları ve birkaç korumasıyla birlikte İsrail saldırısında yaşamını yitirdiğini bildirmişti.
IRIS Dena fırkateyni saldırısı
4 Mart’ta Hindistan’da düzenlenen Milan 2026 tatbikatına katıldıktan sonra İran’a dönmekte olan İran donanmasına ait "IRIS Dena" fırkateyni, Hint Okyanusu’nda Sri Lanka açıklarında saldırıya uğramıştı. Uluslararası sularda meydana gelen olayın ardından gemiden yardım çağrısı yapıldığı ve bölgeye Sri Lanka donanmasına bağlı ekiplerin sevk edildiği bildirilmişti. İran Ordusu, daha sonra yaptığı açıklamada, saldırıda 20’si kayıp 104 personelin hayatını kaybettiğini ve 32 kişinin yaralandığını açıklamıştı.