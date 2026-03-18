Tahran'da mahşeri kalabalık! Laricani'yi on binlerce kişi uğurladı

IRIS Dena fırkateyni saldırısı

4 Mart’ta Hindistan’da düzenlenen Milan 2026 tatbikatına katıldıktan sonra İran’a dönmekte olan İran donanmasına ait "IRIS Dena" fırkateyni, Hint Okyanusu’nda Sri Lanka açıklarında saldırıya uğramıştı. Uluslararası sularda meydana gelen olayın ardından gemiden yardım çağrısı yapıldığı ve bölgeye Sri Lanka donanmasına bağlı ekiplerin sevk edildiği bildirilmişti. İran Ordusu, daha sonra yaptığı açıklamada, saldırıda 20’si kayıp 104 personelin hayatını kaybettiğini ve 32 kişinin yaralandığını açıklamıştı.