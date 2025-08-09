  1. Anasayfa
Tahtakale esnafının meydan savaşı kamerada: Çekpasla saldırdı!

İstanbul Fatih'te esnaf arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanıan döndü. Çekpas, tekme ve yumrukların konuştuğu kavgada 2 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA
Olay, dün saat 17.30 sıralarında Tahtakale Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre esnaf olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Küfürleşmenin yaşanması üzerine taraflar birbirine girdi. Taraflardan biri çekpasla ile diğer tarafa saldırırken, ortamın gerilmesi sonucu kavga büyüdü. 

Karşı taraftaki grup bir anda diğer tarafla tekme ve yumruklarla saldırınca ortalık karıştı. 

Çevredekilerin panik yaşadığı kavga sonucu 2 kişi yaralandı. 

