  4. Takı dükkanında 2 kişinin cesedi bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Osmaniye'de bir takı dükkanında cesetleri bulunan M.K. ve A.Y. ile ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Cezaevinden izinli çıkan A.Y.'nin erkeklerle çay içtiği gerekçesiyle tartıştığı sevgilisini öldürüp, intihar ettiği belirlendi.

Kaynak: DHA
Olay, dün Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesi'nde takı dükkanında meydana geldi. Dükkandan kötü koku yayıldığı yönünde yapılan ihbar sonrası polis, iş yeri sahibi M.K.'ye (33) ulaşmaya çalıştı.

Ancak sonuç alamayınca yakınlarıyla iletişime geçti. M.K.'den 12 Eylül'den beri haber almadığını belirten yakınları ile iş yerine giren polis, dükkanın depo olarak kullanılan kısmında çürümeye başlamış 2 cesetle karşılaştı.

İncelemede; cesetlerin M.K. ile eski sevgilisi A.Y.'ye (39) ait olduğu belirlendi. Cansız bedenler otopsi için morga kaldırıldı.

 

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

A.Y.'nin 12 Eylül'de cezaevinden izinli çıktığı, M.K.'in dükkanına gittiği, erkeklerle çay içtiği gerekçesiyle eski sevgilisi ile tartıştığı, tartışmanın büyümesi sonucu M.K.'yi tabanca ile öldürdükten sonra intihar ettiği ortaya çıktı.

