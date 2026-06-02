Takı hırsızı yine sahnede: Bu sefer de ATM'de emeklileri dolandırıeken yakalandı
Adana'da düğünlerde takı çaldığı için cezaevine girip yeni tahliye olan 49 yaşındaki S.E., bu kez ATM'lerde işlem yapmakta zorlanan yaşlı vatandaşları hedef aldı. Yardım etme bahanesiyle 4 kişinin toplam 37 bin lirasını el çabukluğuyla çalan şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yeniden tutuklandı.
Yüreğir ve çevresinde, ATM'lerden maaş çekmekte zorlanan yaşlı vatandaşlara yardım etme bahanesiyle yaklaşan şüpheli, el çabukluğuyla 4 farklı kişiden toplam 37 bin lira çaldı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu kimliği tespit edilen S.E., düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanarak yeniden demir parmaklıkların ardına gönderildi.
Son olay 3 Nisan tarihinde Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde yaşandı. 75 yaşındaki emekli E.K., maaşını çekmek için ATM'ye geldiğinde, çevreyi telefonla konuşuyormuş gibi gözetleyen S.E.'nin hedefi oldu.