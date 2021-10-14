Takipçilerinin tuhaf isteklerini yerine getirerek binlerce dolar kazanıyor
Nikki Fox isimli TikTok kullanıcısı, insanların aşağılanmak için binlerce dolar ödediğini itiraf etti.
TikTok paylaşımlarıyla dikkat çeken Nikki Fox isimli fenomen, kendisinin kaba olması ve bir erkeği aşağılaması için takipçilerinin özel istekte bulunduğunu itiraf etti.
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Bir takipçisinin kasten onu aşağılaması için para verdiğini söyleyen Fox'un paylaşımı kısa sürede merak uyandırdı.
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Nikki Fox ismiyle TikTok'ta bir sayfası bulunan kadın takipçisinden gelen ilginç istek sonrasında sosyal medyada viral oldu.
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Takipçisinin kendisini aşağılaması karşısında faturalarını ödeyeceğini söylediği anları anlatan Fox, "Bir takipçim bana Instagram'dan ulaştı."
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