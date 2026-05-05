Taksi durağında dehşet: Ağabeyini silahla vurdu!
Şanlıurfa'da bir kişi, taksi durağında bulunan ağabeyini silahla vurarak ağır yaraladı. Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.
Olay öğle saatlerinde Akbayır Mahallesi’nde meydana geldi. Y.F. isimli şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenle taksi durağında bulunan ağabeyi K.F.'nin yanına giderek tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Y.F., yanında bulunan tabancayı çıkararak ağabeyi K.F.'ye ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan K.F. kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan Y.F. olay yerinden hızla uzaklaşarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı K.F., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheli Y.F.’ın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)