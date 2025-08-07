Taksi şoförü olacak psikopat, genç kadını yumruk atıp bayılttı

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, yolun karşısına geçmek isteyen genç bir kıza, taksi sürücüsü Arda P. yol vermedi. Duruma sinirlenen genç kız, taksinin önünü kesip fotoğrafını çektikten sonra ikili tartışmaya başladı. Bir süre sonra taksici, araç içinden yumruk atarak kızı bayılttı. Taksi sürücüsü olay yerinden kaçtı. Durumu gören vatandaşlar genç kızı hastaneye kaldırdı. Genç kız şikayetçi olurken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.