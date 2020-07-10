SON DAKİKA
BU BİR MUCİZE! TÜİK'E GÖRE KORONAVİRÜSTE BİLE İŞSİZLİK GERİLEDİ!
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 10 Temmuz 2020 09:51

Taksi şoförünün dikkati faciayı önledi

Ankara'da 4 katlı binanın girişindeki hurda deposu olarak kullanılan iş yerinde başlayıp, üst kattaki 2 daireye daha sıçrayan yangın, panik yarattı. Yangın sırasında uyuyan apartman sakinleri, yangını gören ve bina önünde uzun süre korna çalan taksi şoförü sayesinde kurtuldu.

Taksi şoförünün dikkati faciayı önledi

Çankaya ilçesi İncesu Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın girişindeki hurda deposu olarak kullanılan dükkanda, bugün saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. 

1/ 5
Taksi şoförünün dikkati faciayı önledi

Kısa sürede büyüyen alevleri gören bir taksi şoförü, uzun süre taksinin kornasını çalarak apartmandakileri uyandırdı. Yükselen alevleri gören bina sakinleri, panik içinde binayı terk etti. 

2/ 5
Taksi şoförünün dikkati faciayı önledi

Bu sırada alevler birinci ve ikinci kattaki 2 daireye daha sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 

3/ 5
Taksi şoförünün dikkati faciayı önledi

İtfaiyenin yaklaşık saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM