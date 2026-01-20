Taksici abla kapılarını sadece kadın yolculara açıyor

Bozer, kentte bazı kadınların taksiye binmekte tereddüt yaşadığını gözlemlediğini belirtti. Güvenli ve konforlu bir hizmet sunmak amacıyla bu yola çıktığını ifade eden Bozer, "Kırıkkale'nin böyle bir taksiye ihtiyacı olduğunu fark ettim. Taksiye binemeyen kadınlar var. Güvenli ve konforlu bir hizmet sunmak için böyle bir fikirle yola çıktık" dedi.