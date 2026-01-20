  1. Anasayfa
  4. İran ya da Arabistan değil, Türkiye... Erkeklere yasak olan bu taksiyi sadece kadınlar kullanıyor!

Taksici abla kapılarını sadece kadın yolculara açıyor

Kırıkkale'nin tek kadın taksi şoförü olan Sevda Bozer, yalnızca kadınlara yönelik ulaşım hizmetiyle dikkat çekiyor. "Taksici abla" olarak tanınan Bozer'in sunduğu hizmet, kadınlardan yoğun talep görüyor.

Kaynak: İHA
Kırıkkale'nin tek kadın taksi şoförü olan 38 yaşındaki Sevda Bozer, kentte yalnızca kadınlara ulaşım hizmeti sunuyor. Direksiyon başında mesai yapan Bozer, bu meslekten geçimini sağlıyor

. Vatandaşlar arasında "taksici abla" olarak tanınan Bozer, kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Hizmeti kullanan kadınlar, uygulamadan memnun kaldıklarını belirterek, bunun kentte önemli bir ihtiyaca karşılık verdiğini ifade etti.

Yaklaşık 3 yıldır bu işi yapmayı planladığını belirten Sevda Bozer, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, araç kullanmayı sevdiğini söyledi. 

Bozer, kentte bazı kadınların taksiye binmekte tereddüt yaşadığını gözlemlediğini belirtti. Güvenli ve konforlu bir hizmet sunmak amacıyla bu yola çıktığını ifade eden Bozer, "Kırıkkale'nin böyle bir taksiye ihtiyacı olduğunu fark ettim. Taksiye binemeyen kadınlar var. Güvenli ve konforlu bir hizmet sunmak için böyle bir fikirle yola çıktık" dedi.

