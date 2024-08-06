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Taksiciler bu sefer aynı müşteri için birbirine girdi

Antalya'da bir müşterinin çağrısı, birden fazla taksiciye aynı anda düşünce müşteriyi almak için bekleme noktasına giden taksiciler arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA
Taksiciler bu sefer aynı müşteri için birbirine girdi - Resim: 1

Olay, çarşamba günü akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi'nde taksicilerin bekleme noktasında meydana geldi.

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Taksiciler bu sefer aynı müşteri için birbirine girdi - Resim: 2

İddiaya göre; sistemine bir müşterisinden çağrı düşen S.İ., belirtilen adrese geldi. Taksici S.İ. müşterisini beklediği sırada; aynı müşterinin çağrısı başka bir taksi durağına daha düştü. 

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Taksiciler bu sefer aynı müşteri için birbirine girdi - Resim: 3

Çağrının düşmesiyle diğer taksici de İzci'nin beklediği noktaya geldi. İkili arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Olayı gören diğer taksiciler de müdahale etmek isteyince tartışma, kavgaya dönüştü.

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Taksiciler bu sefer aynı müşteri için birbirine girdi - Resim: 4

Kavgayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çok sayıda taksicinin karıştığı kavgada, darbedilen emekli polis memuru taksici S.İ., başından ve boynundan yaralandı. 

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