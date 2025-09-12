Taksiciler, uygulama sürücüsüne kabusu yaşattı: ''6 aylık çocuğum var, yapmayın''

Bunun üzerine uygulama sürücüsü, “Verin mübarek elinizi öpeyim, beni bırakın. Gözünüzün önünde uygulamayı silerim. Altı aylık çocuğum var, yapmayın” diyerek taksicilerin kendisini bırakmasını istedi.

O anlar, taksiciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. (DHA)