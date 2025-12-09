  1. Anasayfa
  4. Taksiciye dost kazığı kamerada! Hayatının şokunu yaşadı

Bursa'da, markete giren arkadaşının taksisini çalan S.A., kaza yapıp yaya olarak kaçarken yakalandı. Taksinin çalındığı anlar, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Olay, saat 01.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, S.A. taksi sürücüsü arkadaşıyla akaryakıt istasyonuna geldi. Arkadaşı markete girdiğinde, S.A. taksiyi çalıp kaçtı. 

Taksicinin durumu bildirmesi üzerine polis, çalışma başlattı. Polisten kaçarken direksiyon hakimiyetini kaybedip 3 otomobile de çarpan S.A.’nın kullandığı taksi, savrulup refüje çıktı. 

Aracı refüjde terk eden S.A., bu kez yaya olarak kaçtı. Bölgeyi ablukaya alan polis ekiplerinin takibiyle şüpheli yakalandı. 

S.A.’nın yaklaşık yarım saat süren kaçışından sonra bıraktığı taksinin kullanılamaz halde olduğu belirlendi. Araç bölgeden çekiciyle kaldırıldı.

