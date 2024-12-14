  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Taksiciyi gaspa kalkışmış serbest kalmıştı, tutuklandı

Taksiciyi gaspa kalkışmış serbest kalmıştı, tutuklandı

Manisa'da bindiği taksiciyi gasp etmek amacıyla bıçakla saldıran ve yaralayan madde bağımlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA / İHA
Taksiciyi gaspa kalkışmış serbest kalmıştı, tutuklandı - Resim: 1

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde madde bağımlısı olduğu öğrenilen E.Ü., yolcu olarak bindiği taksi şoförü H.P.'ı gasp etmek amacıyla bıçakla saldırdı.

1 / 4
Taksiciyi gaspa kalkışmış serbest kalmıştı, tutuklandı - Resim: 2

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı E.Ü. için gözaltı kararı çıkarttı.

2 / 4
Taksiciyi gaspa kalkışmış serbest kalmıştı, tutuklandı - Resim: 3

Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan taksici saldırganı E.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 / 4
Taksiciyi gaspa kalkışmış serbest kalmıştı, tutuklandı - Resim: 4
4 / 4