Taksiciyi gaspa kalkışmış serbest kalmıştı, tutuklandı
Manisa'da bindiği taksiciyi gasp etmek amacıyla bıçakla saldıran ve yaralayan madde bağımlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA / İHA
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde madde bağımlısı olduğu öğrenilen E.Ü., yolcu olarak bindiği taksi şoförü H.P.'ı gasp etmek amacıyla bıçakla saldırdı.
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Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı E.Ü. için gözaltı kararı çıkarttı.
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Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan taksici saldırganı E.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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