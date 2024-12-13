  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Takside gasp dehşeti kamerada

Takside gasp dehşeti kamerada

Manisa'da 18 yaşındaki E.Ü., taksisine bindiği H.P.'ye bıçakla saldırıp, gasbetmeye çalıştı. Taksici ile gaspçının boğuşma anları araç içi kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Takside gasp dehşeti kamerada - Resim: 1

Olay, 28 Kasım'da saat 23.59’da meydana geldi. Şehzadeler ilçesindeki taksi durağına gelen E.Ü., Yunusemre ilçesindeki Akgedik Mahallesi'ne gitmek üzere H.P.'ın şoförlüğünü yaptığı taksiye bindi. Adrese geldiklerinde taksici P., E. Ü.'ye ücreti söyledi. Ücreti kartla ödeyeceğini söyleyen E. Ü., post cihazını istedi.

1 / 4
Takside gasp dehşeti kamerada - Resim: 2

Taksici, post cihazına ücreti yazdığı sırada E. Ü., belindeki bıçağı çıkarıp, şoförün göğüs kısmına doğru hamle yaptı. Ani bir refleksle bıçağın keskin kısmını eliyle tutan taksi P., bir süre araç içinde E. Ü. ile boğuştu. Taksici P., boğuşma sırasında emniyet kemerini çözüp, araçtan indi. E. Ü. ise olay yerinden kaçtı.

2 / 4
Takside gasp dehşeti kamerada - Resim: 3

Yaşanan o anlar ise takside bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası jandarma ekiplerince yakalanan E. Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. H.P.’nin ise yaşanan olayın ardından mesleği bıraktığı öğrenildi.

3 / 4
Takside gasp dehşeti kamerada - Resim: 4
4 / 4