Takside gasp dehşeti kamerada
Manisa'da 18 yaşındaki E.Ü., taksisine bindiği H.P.'ye bıçakla saldırıp, gasbetmeye çalıştı. Taksici ile gaspçının boğuşma anları araç içi kamerasına yansıdı.
Olay, 28 Kasım'da saat 23.59’da meydana geldi. Şehzadeler ilçesindeki taksi durağına gelen E.Ü., Yunusemre ilçesindeki Akgedik Mahallesi'ne gitmek üzere H.P.'ın şoförlüğünü yaptığı taksiye bindi. Adrese geldiklerinde taksici P., E. Ü.'ye ücreti söyledi. Ücreti kartla ödeyeceğini söyleyen E. Ü., post cihazını istedi.
Taksici, post cihazına ücreti yazdığı sırada E. Ü., belindeki bıçağı çıkarıp, şoförün göğüs kısmına doğru hamle yaptı. Ani bir refleksle bıçağın keskin kısmını eliyle tutan taksi P., bir süre araç içinde E. Ü. ile boğuştu. Taksici P., boğuşma sırasında emniyet kemerini çözüp, araçtan indi. E. Ü. ise olay yerinden kaçtı.
Yaşanan o anlar ise takside bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası jandarma ekiplerince yakalanan E. Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. H.P.’nin ise yaşanan olayın ardından mesleği bıraktığı öğrenildi.