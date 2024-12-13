Takside gasp dehşeti kamerada

Taksici, post cihazına ücreti yazdığı sırada E. Ü., belindeki bıçağı çıkarıp, şoförün göğüs kısmına doğru hamle yaptı. Ani bir refleksle bıçağın keskin kısmını eliyle tutan taksi P., bir süre araç içinde E. Ü. ile boğuştu. Taksici P., boğuşma sırasında emniyet kemerini çözüp, araçtan indi. E. Ü. ise olay yerinden kaçtı.