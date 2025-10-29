Takside korku dolu anlar: Emekli polis olan şoföre saldırdı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde taksi şoförlüğü yapan emekli polis memuru Ü.Ü. (53), aracın aynasını kırdıktan sonra yanına oturan H.H.'nin yumruklu saldırısına uğradı. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, 27 Ekim saat 23.35 sıralarında Yamanlar Mahallesi Kubilay Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre H.H. (22), emekli polis olan taksi şoförü Ü.Ü.’nün aracının aynasını kırdıktan sonra arkadaşı A.D. (27) ile birlikte taksiye bindi.
Ü.Ü., şüpheliye neden aynayı kırdığını sorunca tartışma çıktı. Tartışma sırasında H. H., taksi şoförünü darbetti.
Şoför Ü.Ü araçtan inerken, arbede dışarıda da devam etti. Bunun üzerine Ü.Ü. kendini korumak için yanında bulundurduğu tabancayla havaya ateş açtı.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri H.H., arkadaşı A.D. ve şoför Ü.Ü.’yü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.H. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
