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Takside oyuncak tabancalı, biber gazlı gasp girişimi kamerada

Konya’da bir kişi müşteri gibi bindiği takside silahlı gasp girişiminde bulunurken, taksici şahsa biber gazı ile müdahale ederek gasp girişiminden kurtuldu.

Kaynak: DHA / İHA
Takside oyuncak tabancalı, biber gazlı gasp girişimi kamerada - Resim: 1

Olay, geçtiğimiz perşembe akşamı merkez Meram ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.K. idaresindeki ticari taksiye müşteri gibi binen kimliği belirsiz bir kişi merkez Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi’ne gitmek istediğini söyledi.

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Takside oyuncak tabancalı, biber gazlı gasp girişimi kamerada - Resim: 2

Şoför koltuğunun yanına oturarak yolculuğa başlayan şahıs, yol boyunca birkaç kez araçtan inip yeniden binmek isteyerek şüpheli tavırlarda bulundu.

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Takside oyuncak tabancalı, biber gazlı gasp girişimi kamerada - Resim: 3

Taksici V.K., şahsın bu davranışlarından şüphelenince dikkatini artırdı. Son kez araçtan inip tekrar binen şahıs bu kez arka koltuğa geçti.

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Takside oyuncak tabancalı, biber gazlı gasp girişimi kamerada - Resim: 4

 Şüpheleri iyice artan V.K., onu ön koltuğa çağırdı. O sırada araçtan inen şüpheli bir anda silahını çıkardı ve taksiciyi tehdit etmeye çalıştı. Taksici V.K. ise yanında bulundurduğu biber gazını kullanarak saldırgana müdahale etti. Biber gazından etkilenen saldırgan taksiden hızla uzaklaşarak olay yerinden kaçtı.

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