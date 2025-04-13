Takside oyuncak tabancalı, biber gazlı gasp girişimi kamerada

Şüpheleri iyice artan V.K., onu ön koltuğa çağırdı. O sırada araçtan inen şüpheli bir anda silahını çıkardı ve taksiciyi tehdit etmeye çalıştı. Taksici V.K. ise yanında bulundurduğu biber gazını kullanarak saldırgana müdahale etti. Biber gazından etkilenen saldırgan taksiden hızla uzaklaşarak olay yerinden kaçtı.