Taksim cami açıldı; işte ilk namazdan ilk görüntüler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün gerçekleşecek olan Taksim Camii açılış töreni için camide son hazırlıklar yapılıyor. Caminin açılışı öncesi Taksim Meydanı ve cami çevresine Isparta Belediyesi'nden gelen gül suyu sıkıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı ile birlikte açılışı yapılacak olan Taksim Camii’ne geldi.
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Taksim Camii'nde ilk ezan okundu, cuma namazı kılındı.
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Taksim Meydan'ını namaz kılmak isteyen vatandaşlar doldurdu.
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