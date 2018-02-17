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  3. 17 Şubat 2018 17:50

Taksim Camii inşaatında son durum

1 yıl önce temeli atılan Taksim Camii'nin ana kubbe ve minarelerinin yapımına start verildi.

Taksim Camii inşaatında son durum

Yaklaşık 1 yıl önce temeli atılan ve her geçen gün daha da yükselen Taksim Camii'nin ana kubbesinin demirlerini yerleştirmeler çalışmaları kameralar tarafından görüntülendi.


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Taksim Camii inşaatında son durum

ANA KUBBE VE MİNARELERİN YAPIMINA BAŞLANDI

Taksim Meydanı'ndaki Maksem'in arkasında bulunan araziye geçtiğimiz yıl 17 Şubat'ta temeli atılan caminin inşaatı devam ediyor. Ana taşıyıcıları tamamlanan caminin iki küçük kubbesinin inşa edilmesinin yanı sıra ana kubbesi ve minarelerin de yapımına başlandı.

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Taksim Camii inşaatında son durum

SİLUET BELİRGİNLEŞTİ

Vinç yardımıyla demirleri yerleştirilen ana kubbenin yapım çalışmaları kameralar tarafından görüntülendi. Ana kubbe demirlerinin koyulması ve minarelerin yükselmeye başlaması sonucu caminin Taksim Meydanı'ndaki silueti de belirginleşti.

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Taksim Camii inşaatında son durum

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