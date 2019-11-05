Taksim Camii inşaatındaki son durum havadan böyle görüntülendi
Taksim Camii inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. 2017 yılında temeli atılarak yapımına başlanan Taksim Camii'nin büyük bölümü tamamlandı. Caminin iskele kurulan minaresindeki çalışmalar ise havadan görüntülendi. İnce işçiliğine ba
17 Şubat 2017'de temeli atılan ve yaklaşık 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip Taksim Camisi'nin yapımı sürüyor.
Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan caminin alt katlarındaki kaba inşaat çalışmaları bitti. Caminin ana kubbesinin kaplaması tamamlanırken küçük kubbelerin kaplama işleminin bitirilmesi için çalışmalara devam ediliyor. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
61 metre yüksekliğindeki minareleri ve Osmanlı mimarisine atıf yapan kubbeleriyle Taksim silüetindeki yerini almaya hazırlanan Taksim Camii'nde sona yaklaşıldı. Temeli Şubat 2017'de atılan camini tamamlanmak üzere.