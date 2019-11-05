Taksim Camii inşaatındaki son durum havadan böyle görüntülendi

Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan caminin alt katlarındaki kaba inşaat çalışmaları bitti. Caminin ana kubbesinin kaplaması tamamlanırken küçük kubbelerin kaplama işleminin bitirilmesi için çalışmalara devam ediliyor. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN