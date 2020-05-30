Taksim Camii'nin yüzde 90'ı bitti! İşte son hali

"PANDEMİ NEDENİYLE GECİKMELER VAR, 2020 YILININ SONUNDA DOĞRU BİTİRMİŞ OLACAĞIZ" Cami inşaatını gezdikten sonra açıklama yapan Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy da şöyle konuştu: "Buranın ilk temelini 2017 yılı Şubat ayında attık. Temelle beraber kubbeyi de bitirdik. Taksim Camii önemli bir merkez. Burada daha önce Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait bir mescidimiz vardı. 2020 yılının sonuna doğru bitirmiş olacağız. İbadete açmış olacağız. Teknik olarak hızlı gidiyor fakat bu pandemi nedeniyle biraz gecikmeler var. Restorasyon ve bu tür cami inşatlarında kaliteli teknik eleman ve usta bulmak çok zor oluyor. Aynı şeyi şu an İstanbul'daki diğer tarihi camilerde de yaşıyoruz. Beyazıt Camii'ni yeni bitirdik 23 Nisan'da açıldı. Bugün de ibadete açıldı. Aynı zamanda Mahmut Paşa'yı, Sultanahmet Camii'ni, Rüstem Paşa'yı yapıyoruz. Teknik heyet kısa zamanda bitireceklerini belirtti. 2020 yılı sonunda inşallah burayı ibadete açacağız"