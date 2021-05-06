Taksim Camisi'nin açılışı yine ertelendi
Normal şartlar altında yarın açılacağı duyurulan, Taksim Camisi'nin açılışı bir kez daha ertelendi.
Taksim Meydanı'nda 17 Şubat 2017'de yapımına başlanan Taksim Camisi'nin Cuma günü planlanan açılışı koronavirüs önlemleri kapsamında ertelendi. Cami açılışının 28 Mayıs'ta yapılacağı öğrenildi.
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Yüzde 99'u tamamlanan cami, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Taksim Meydanı'nda 4 yılda inşa edildi.
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Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan ve temeli 17 Şubat 2017'de atılan caminin yapımında sona gelinmişti.
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İç alanına asılan 6 hat levhada Allah, Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali isimlerinin yer aldığı camiye, Manisa'da özel dokunan deve tüyü rengi halılar serilmişti.
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