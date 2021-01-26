SON DAKİKA
BAHÇELİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 26 Ocak 2021 13:37

Taksim Meydanı'nda turistlere selfie tuzağı

Taksim'de giydikleri farklı kostümlerle selfie çektirdikleri turistlerden ortalama 10 dolar toplayan 5 kişi hakkında polis işlem yaptı.

Taksim Meydanı'nda turistlere selfie tuzağı

İstanbul Taksim Meydanı'nda kostümle gezerek turistlerden birlikte selfie çekilme karşılığında para isteyen beş kişiye ceza kesildi.

1/ 8
Taksim Meydanı'nda turistlere selfie tuzağı

Amatör tiyatrocu olduklarını iddia eden kostümlü 5 kişi Taksim Meydanı'nda dolaşan turistlerle fotoğraf çekilme karşılığında ortalama 10'ar dolar para toplamaya başladı.

2/ 8
Taksim Meydanı'nda turistlere selfie tuzağı

Kişilerin, turistlere rahatsızlık vermeye başlaması üzerine Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu'na bağlı sivil polisler devreye girdi.

3/ 8
Taksim Meydanı'nda turistlere selfie tuzağı

5 kişi, polis merkezine götürülürken haklarında 'Hıfzıssıhha Kanunu' ile 'Kabahatler Kanunu'na muhalefet suçlarından idari para cezası kesilmesi için iki ayrı tutanak düzenlendi.

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM