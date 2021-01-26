Taksim Meydanı'nda turistlere selfie tuzağı
Taksim'de giydikleri farklı kostümlerle selfie çektirdikleri turistlerden ortalama 10 dolar toplayan 5 kişi hakkında polis işlem yaptı.
İstanbul Taksim Meydanı'nda kostümle gezerek turistlerden birlikte selfie çekilme karşılığında para isteyen beş kişiye ceza kesildi.
Amatör tiyatrocu olduklarını iddia eden kostümlü 5 kişi Taksim Meydanı'nda dolaşan turistlerle fotoğraf çekilme karşılığında ortalama 10'ar dolar para toplamaya başladı.
Kişilerin, turistlere rahatsızlık vermeye başlaması üzerine Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu'na bağlı sivil polisler devreye girdi.