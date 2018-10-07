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  3. 07 Ekim 2018 09:14

Taksim Meydanı'nda genç ölü bulundu

Taksim Meydanı'nda bulunan metro istasyonunda 21 yaşındaki bir genç ölü bulundu.

Taksim Meydanı'nda genç ölü bulundu

Taksim Meydanı'nda bulunan metro istasyonunda 21 yaşında bir kişi ölü bulundu. Olay yerinde incelemelerini tamamlayan ekipler şüpheli ölümü aydınlatmak için çalışma başlattı.

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Taksim Meydanı'nda genç ölü bulundu

Olay, 04.30 sıralarında Taksim Meydanı'nda bulunan metro istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metro istasyonunda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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Taksim Meydanı'nda genç ölü bulundu

Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 21 yaşındaki Gökhan Özgel’in hayatını kaybettiğini belirledi.

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Taksim Meydanı'nda genç ölü bulundu

Olay yerine gelen polis ekipleri de emniyet şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Özgel’in cenazesi morga kaldırıldı.

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