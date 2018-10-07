Taksim Meydanı'nda genç ölü bulundu
Taksim Meydanı'nda bulunan metro istasyonunda 21 yaşındaki bir genç ölü bulundu.
Taksim Meydanı'nda bulunan metro istasyonunda 21 yaşında bir kişi ölü bulundu. Olay yerinde incelemelerini tamamlayan ekipler şüpheli ölümü aydınlatmak için çalışma başlattı.
Olay, 04.30 sıralarında Taksim Meydanı'nda bulunan metro istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metro istasyonunda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 21 yaşındaki Gökhan Özgel’in hayatını kaybettiğini belirledi.