Taksim meydanında korku dolu anlar: Trafodan kıvılcımlar sıçradı
Taksim Meydanı’nda tehlike saçan trafo etrafına polis ekiplerince güvenlik şeridi çekildi.
Kaynak: İHA
İzmir’de 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından Taksim'de tehlike saçan elektrik trafosu görüntüsü vatandaşları korkuttu.
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Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz günlerde İstanbul Taksim Meydanı’nda bulunan trafo kutusunun kablosu koptu.
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Yağmur yağdığında trafodan kıvılcım çıktığının ihbar edilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince trafo etrafına tedbir amaçlı şerit çekildi.
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Daha sonra trafonun Beyoğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü görevlilerince götürüldüğü öğrenildi.
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