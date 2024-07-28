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  4. Taksim meydanında korku dolu anlar: Trafodan kıvılcımlar sıçradı

Taksim meydanında korku dolu anlar: Trafodan kıvılcımlar sıçradı

Taksim Meydanı’nda tehlike saçan trafo etrafına polis ekiplerince güvenlik şeridi çekildi.

Kaynak: İHA
Taksim meydanında korku dolu anlar: Trafodan kıvılcımlar sıçradı - Resim: 1

İzmir’de 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından Taksim'de tehlike saçan elektrik trafosu görüntüsü vatandaşları korkuttu. 

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Taksim meydanında korku dolu anlar: Trafodan kıvılcımlar sıçradı - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz günlerde İstanbul Taksim Meydanı’nda bulunan trafo kutusunun kablosu koptu.

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Taksim meydanında korku dolu anlar: Trafodan kıvılcımlar sıçradı - Resim: 3

Yağmur yağdığında trafodan kıvılcım çıktığının ihbar edilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince trafo etrafına tedbir amaçlı şerit çekildi. 

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Taksim meydanında korku dolu anlar: Trafodan kıvılcımlar sıçradı - Resim: 4

Daha sonra trafonun Beyoğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü görevlilerince götürüldüğü öğrenildi.

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