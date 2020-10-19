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  3. 19 Ekim 2020 00:41

Taksim'de koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık

Taksim, İstiklal Caddesi koronavirüse rağmen insan seli oldu. Cadde boyunca yanyana yürüyen kalabalık arasında maske takmayanlar da dikkat çekti.

Taksim'de koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık

Taksim Meydanı, koronavirüs öncesi günlerini aratmadı. Meydan ve İstiklal Caddesi, yağışlı havanın ardından çok sayıda vatandaşın akınına uğradı. 

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Taksim'de koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık

Korona vakalarındaki artışa, sık sık yapılan kalabalık yerlerden uzak durulması uyarılarına rağmen cadde boyunca neredeyse mesafesiz kalabalık dikkat çekti. 

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Taksim'de koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık

Birçok vatandaşın ise maske takmadığı görüldü.

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Taksim'de koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık

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