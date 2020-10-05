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  3. 05 Ekim 2020 01:07

Taksim'e yapılan camide sona yaklaşıldı

Taksim'de yapımı devam eden caminin genel işçiliğinin yüzde 80'i tamamlandı.

Taksim'e yapılan camide sona yaklaşıldı

Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa alanına ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımında sona yaklaşıldı.

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Taksim'e yapılan camide sona yaklaşıldı

Pandemi nedeniyle bir süre ara verilen ve 1 Haziran'da yeniden başlanan inşaat çalışmalarına sosyal mesafe kurallarına uyularak devam ediliyor.

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Taksim'e yapılan camide sona yaklaşıldı

Taksim'e yapılan caminin dış cephesindeki işçilik tamamlandı, iç kaplama ve mermer kaplama çalışmaları sürüyor.

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Taksim'e yapılan camide sona yaklaşıldı

Caminin içerisinde kullanılacak mermerler Antalya ve Bursa'da yer alan mermer ocaklarından getirildi.

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