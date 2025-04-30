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Taksim'de 1 Mayıs alarmı: Barikatlar yerleştirildi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi Taksim Meydanı'na demir bariyerler getirildi.

Kaynak: DHA/İHA
Taksim'de 1 Mayıs alarmı: Barikatlar yerleştirildi - Resim: 1

Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. 

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Taksim'de 1 Mayıs alarmı: Barikatlar yerleştirildi - Resim: 2

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresine demir bariyerler getirildi.

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Taksim'de 1 Mayıs alarmı: Barikatlar yerleştirildi - Resim: 3

Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı bariyerlerle kapatıldı.

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Taksim'de 1 Mayıs alarmı: Barikatlar yerleştirildi - Resim: 4

Bariyerlerin bir kısmı ise hazır bekletilirken 1 Mayıs sabahı Taksim Meydanı ve meydana çıkan yollar araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.

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