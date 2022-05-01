Taksim'de 1 Mayıs hareketliliği! Gözaltılar var
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen gruplar gözaltına alındı. Taksim'de bir binanın çatısına çıkıp pankart açan 2 kişi gözaltına alındı.
Şişli Harbiye'de ara sokaklarından Cumhuriyet Caddesi'ne çıkan 8'i kadın, 4'ü erkek 12 kişi ellerinde dövizlerle Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Polis, slogan atarak yürüyen gruba müdahale etti. Tıp Öğrencileri Komisyonu (TÖK) üyesi olduğu öğrenilen grup gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Yine başka bir grup Kurtuluş'tan Taksim'e yürümek istedi. Bu gruptakiler de gözaltına alındı.
Taksim Meydanı'nda bir binanın çatısına çıkıp pankart açan 2 kişi slogan attı. Polisin kısa süre içinde müdahale ettiği eylemciler gözaltına alındı. Polis binaya asılan pankartları kaldırdı.
SENDİKALAR TAKSİM'E ÇELENK BIRAKTI
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim'e ilk olarak DİSK geldi. Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, yönetim kuruluyla birlikte Taksim'deki Atatürk anıtına yürüdü. Buraya çelenk koyan Arzu Çerkezoğlu, "Bugün 1 Mayıs. Bugün işçi emekçi sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma günü. DİSK Yönetim Kurulu olarak çelengimizi bırakmak üzere buradayız. Sizlerde biliyorsunuz İstanbul'da bu yıl 1 Mayıs mitingimizi Maltepe Meydanı'nda gerçekleştireceğiz. Birazdan hep beraber oraya gideceğiz. 1 Mayıs meydanı, Taksim meydanıdır. Yıllarca 1 Mayıs'ın ve Taksim'in özgürleştirilmesi için uzun mücadeleler verdik. 2010, 2011 ve 2012 yıllarında sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük 1 Mayısını yaptık bu meydanda" dedi.