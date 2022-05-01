Taksim'de 1 Mayıs hareketliliği! Gözaltılar var

SENDİKALAR TAKSİM'E ÇELENK BIRAKTI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim'e ilk olarak DİSK geldi. Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, yönetim kuruluyla birlikte Taksim'deki Atatürk anıtına yürüdü. Buraya çelenk koyan Arzu Çerkezoğlu, "Bugün 1 Mayıs. Bugün işçi emekçi sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma günü. DİSK Yönetim Kurulu olarak çelengimizi bırakmak üzere buradayız. Sizlerde biliyorsunuz İstanbul'da bu yıl 1 Mayıs mitingimizi Maltepe Meydanı'nda gerçekleştireceğiz. Birazdan hep beraber oraya gideceğiz. 1 Mayıs meydanı, Taksim meydanıdır. Yıllarca 1 Mayıs'ın ve Taksim'in özgürleştirilmesi için uzun mücadeleler verdik. 2010, 2011 ve 2012 yıllarında sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük 1 Mayısını yaptık bu meydanda" dedi.