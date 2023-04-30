Taksim'de Araplara özel gece kulübü sosyal medyada gündem oldu!
İstanbul Taksim'de Arap olmayanların içeri giremediği eğlence mekanından görüntüler kısa zamanda büyük tepki topladı.
İstanbul Taksim'de sadece Arapların girebildiği bir gece kulübünden gelen görüntüler kısa zamanda sosyal medyada gündem oldu.
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PARALAR SAÇILDI
Sosyal medyada çokça paylaşılan o görüntülerde Arapların eğlence düzenlediği kalabalık mekanlar dikkat çekti. Mekanların birinde müşterilerin nargile ve alkol kullandığı, sahneden ise paraların saçıldığı görülüyor.
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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Türkiye'nin gündemindeki sığınmacılar meselesi, yabancılara konut satışı gibi konular tartışılmaya devam ederken yayılan görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından çokça paylaşıldı.
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