Taksim'de dehşet! Para istedi, vermeyince bıçaklayarak öldürdü
İstanbul Taksim'de gece saatlerinde önünü kestiği kişiden para isteyen E.K., ret cevabı alınca dehşet saçtı. Arbede sırasında göğsünden bıçaklanan İ.H. hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 02.00 sıralarında Beyoğlu Taksim'deki Cumhuriyet Alt Geçidi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tünel merdivenlerinde duran İ.H.’nin yanına E.K. adlı kişi geldi. Burada E.K. iddiaya göre H.’den para istedi.
H.’nin para vermeyi reddetmesi üzerine E.K. ile arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda bıçağını çeken E.K., H.’yi göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan H. ağır yaralandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından İ.H., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak H., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
BEYOĞLU GÜVEN TİMLERİ YAKALADI
Olayın ardından çalışma başlatan Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin poliste 11 suç kaydı bulunan E.K. olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda E.K. Beyoğlu Güven Timleri tarafından Tarlabaşı Bulvaı'nda olayda kullandığı bıçakla yakalandı.