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  4. Taksim'de düğün fotoğrafı çektiren Çinli çifte yoğun ilgi

Taksim'de düğün fotoğrafı çektiren Çinli çifte yoğun ilgi

Taksim Meydanı’nda düğün fotoğrafı çektiren Çinli çift, meydandaki vatandaşların büyük ilgisini çekti.

Taksim'de düğün fotoğrafı çektiren Çinli çifte yoğun ilgi - Resim: 1

 Taksim Meydanı, bu sene de İstanbul’da evlenen yabancı çiftlerin düğün çekimleri için uğrak noktası oldu.

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Taksim'de düğün fotoğrafı çektiren Çinli çifte yoğun ilgi - Resim: 2

Çinli bir çift, düğün fotoğrafı çekimi için İstanbul Taksim Meydanı’na geldi. Düğün fotoğraflarını Taksim Meydanı ile çevresinde çektiren gelin ve damat, İstiklal Caddesi üzerinde ve nostaljik tramvay önünde poz verdi. 

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Taksim'de düğün fotoğrafı çektiren Çinli çifte yoğun ilgi - Resim: 3

Yabancı gelin ve damadı gören vatandaşların cep telefonlarıyla genç çiftlerin fotoğraflarını çekmesi ortaya renkli görüntülerin çıkmasına neden oldu. 

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Taksim'de düğün fotoğrafı çektiren Çinli çifte yoğun ilgi - Resim: 4

Taksim Meydanı bu sene de düğün çekimi yapmak isteyen yabancı çiftlerin uğrak noktası oldu.

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