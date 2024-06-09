Taksim'de gece kulübü dövüş kulübüne döndü: Kız arkadaşının yanında öldüresiye dövüp...

Taksim'de bir gece kulübüne kız arkadaşıyla gelen genç, 3 şahıs ile tartıştı. Şahıslardan birinin genç kıza çarpmasıyla başlayan kavga, bir anda büyüdü. Gözünde bardak patlatılan genç, 3 şahıs tarafından yerde de öldüresiye dövüldü. Yaşananlar kameralara anbean yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerinin yakaladığı 3 saldırgan mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Gencin ise sağ gözüyle görme yetisini kaybettiği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz 19 Mayıs Pazar günü saat 04.00 sıralarında Beyoğlu'nun Taksim semtinde Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Fas uyruklu Anass E.H., kız arkadaşıyla birlikte gece kulübüne geldi. Çift burada alkol alıp eğlendiği esnada iddiaya göre 3 arkadaştan biri sigarayla, Anass E.H.'nin kız arkadaşına çarptı. Ardından genç ile şahıs arasında tartışma çıktı.