Taksim'de Gezi parkı protestoları: Çok sayıda gözaltı var

Burada Taksim Dayanışması adına yapılan basın açıklamasında, "Başta Gezi Parkı olmak üzere, ülkemizin yeşiline, doğasına, kaynaklarına sahip çıkacak demokratik bir ülke mücadelesinden vazgeçmeden, delillere dayanan objektif ve tarafsız yargılama yapan bir adalet sistemi kuruluncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bu hukuksuzluk sona erinceye kadar, arkadaşlarımız serbest bırakılıncaya kadar, bu davalardan beraat edene kadar mücadeleye devam edecek, arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacağız" denildi.