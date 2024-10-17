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Taksim'de olaylı İsrail protestosu: Çok sayıda polis yaralandı

İstanbul Beyoğlu'nda İsrail'i protesto etmek için yürüyüş yapmak isteyen grup ile kendilerine engel olmak isteyen polis ekipleri arasında arbede yaşandı. 14 polisin yaralandığı olayda, 18 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
Taksim'de olaylı İsrail protestosu: Çok sayıda polis yaralandı - Resim: 1

İsrail'in Filistin'e yönelik yaptığı saldırıları protesto etmek isteyen 120 kişilik grup 7 Ekim'de İstiklal Caddesi, Tünel Meydan'da toplanarak yürüyüş yapmak istedi. 

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Taksim'de olaylı İsrail protestosu: Çok sayıda polis yaralandı - Resim: 2

Polis, yürüyüş izini olmayan gruba uyarılarda bulunarak engel oldu. Bunun üzerine yürüyüşte ısrar eden grupla polis ekipleri arasında arbede yaşandı. 

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Taksim'de olaylı İsrail protestosu: Çok sayıda polis yaralandı - Resim: 3

14 polis memurunun yaralandığı olayın ardından polise saldırdığı tespit edilen 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 

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Taksim'de olaylı İsrail protestosu: Çok sayıda polis yaralandı - Resim: 4

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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