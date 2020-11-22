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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDİYOR; EVİNİZDE KALIN! PEKİ KİMLER MUAF?
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  3. 22 Kasım 2020 21:45

Taksim'de yine aynı manzara

Sokağa çıkma kısıtlamasının saat 10.00'da sona ermesiyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi eski yoğunluğuna döndü. Vatandaşlar maske takma yasağına genelde uyarken bazı turistlerin bu kurala uymadığı görüldü.

Taksim'de yine aynı manzara

İstanbul Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri maske takmayan ve sigara içenlere idari para cezası uyguladı. 

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Taksim'de yine aynı manzara

Koronavirüs tedbirleri kapsamında lokanta ve restoranlar içeriye müşteri almıyor. Oturarak yemek yemenin yasaklanması ile Taksim Meydan'daki büfelerin önünde kuyruklar oluştu. 

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Taksim'de yine aynı manzara

"YASAKLARDAN HABERİMİZ YOKTU" İstiklal Caddesi üzerinde maske takmadığı ve sigara içtiği görülen turist için yanındaki Türkçe bilen arkadaşı polise, "Yasaklardan haberimiz yoktu. Bu defa affedin. Bundan sonra sıkıntı değil. Kendisi yabancı. Yabancı olduğu için bilmiyor. Bu sefer affedin" dedi. Maske takmadan yürüyen bir kişi ise "Bu seferlik ceza yazmasanız affetseniz olmaz mı?" diye konuştu.

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Taksim'de yine aynı manzara

"TİRYAKİYİM İÇMEDEN DURAMIYORUM" Sigara içen bir kişi ise "Meydanda sigara içilmemesi gerektiğini duymuştuk. Ama biz tiryakiyiz. Eskiden beri sigara içmeden duramıyoruz. Sigara zaten 20 lira bir de 900 lira ceza 920 lira oldu. Bundan sonra dışarıda sigara içmem. Evde balkonda içerim artık. Ama sigara içmeden duramıyorum. Tiryakiyim. İllaki 5 tane 10 tane içmeliyim. Dışarıda da dayanamıyorum Mecbur içiyorum " diye konuştu.

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