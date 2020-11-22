Taksim'de yine aynı manzara

"YASAKLARDAN HABERİMİZ YOKTU" İstiklal Caddesi üzerinde maske takmadığı ve sigara içtiği görülen turist için yanındaki Türkçe bilen arkadaşı polise, "Yasaklardan haberimiz yoktu. Bu defa affedin. Bundan sonra sıkıntı değil. Kendisi yabancı. Yabancı olduğu için bilmiyor. Bu sefer affedin" dedi. Maske takmadan yürüyen bir kişi ise "Bu seferlik ceza yazmasanız affetseniz olmaz mı?" diye konuştu.